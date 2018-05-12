Меркель намекнула на создание НАТО без США

Первой жертвой будущей войны США Ираном стала пресловутая «трансатлантическая солидарность». Ангела Меркель вдруг объявила: «Ушли времена, когда США просто защищали нас», призвала ЕС брать свою судьбу «в свои руки». И заодно призвала к дружбе с Россией . Значит ли это, что ускорится формирование евроармии? Способно ли вообще поколение политиков, типа Меркель, разорвать пуповину НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу продолжила серию резких выпадов в адрес США. Выступая в городе Мюнстер на католической конференции, она осудила президента Дональда Трампа за решение расторгнуть соглашение по иранской ядерной программе.

«Это подрывает доверие международному порядку», — посетовала канцлер, и добавила: «Я считаю, что неправильно односторонне разрывать соглашение, которое было согласовано, которое было единогласно утверждено Совбезом ООН».

Правда, Меркель тут же добавила, что сотрудничество Европы и США остается важным. «Это не является основанием, чтобы ставить под вопрос трансатлантическое сотрудничество», — предупредила глава кабмина.

Накануне, в четверг Меркель сделала гораздо более смелое признание, заявив, что европейские страны вообще больше не могут полагаться на Вашингтон в вопросе обороны.

«Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее», — цитировал Меркель в четверг «Интерфакс».

Тем временем в соседней Франции укрепляются антиамериканские настроения. Глава Минфина республики Бруно Ле Мер в эфире радиостанции Europe-1 заявил, что Европа не должна вести себя как вассал США. «Хотим ли мы быть вассалами, которые подчиняются решениям, принятым США, цепляясь за их штаны?» — риторически спросил министр.

Как известно, США неизменно гарантировали военную безопасность западной Европы еще с конца 40-х годов, с момента основания НАТО. Но мало кто знает, что в 1948 году страны, которые сейчас стали ядром Евросоюза, заключили Западноевропейский союз (WEU). Это был военный союз стран, опасавшихся СССР, в который, однако, еще не входили США. Десятилетиями WEU существовал параллельно с НАТО, но чисто номинально. В 2011 году он был тихо распущен.

После роспуска Варшавского договора и развала СССР вся западная Европа провела масштабное сокращение военных бюджетов. Евросоюз по сути полностью переложил на США заботу о своей безопасности.

«Когда СССР ликвидировал свои вооружения, другие страны Европы очень четко отреагировали, на то, что опасности больше нет. И они тоже стали сокращать свои арсеналы, — рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов (Латвия). — Европа не единообразна. Германия — это одно, Франция — это другое. Англия — это третье. У каждого свои особенности. Про страны бывшего варшавского договора я не говорю, у них сегодня одно мнение, а завтра другое. Но Европа действительно стала разоружаться».

Почему теперь лидеры Евросоюза не чувствует себя в безопасности? Мелконов уверен, что дело тут не в России, а в США:

«Уменьшились доходы американских корпораций, которые производят оружие, — заказы не поступают. А для появления новых заказов оказывается нужно совсем немного: нужно только сделать образ врага и напугать свои народы. Тогда они будут снова вооружаться и заказывать. Это большая задача — всех напугать, тем не менее, американцы с ней справились».

Эксперты всерьез обсуждают ситуацию, при которой США исчезнут с нашего континента как военная сила и Евросоюзу придется заботиться о своей обороне самому.

«Меркель превентивно говорит о том, что европейцам пора задуматься о своем будущем, о своей судьбе, и о том, что Америка уже не та. Все гораздо сложнее. Америка фактически вступила в торговую войну с Европой. Сейчас санкции будут вводиться против европейских фирм, если они продолжать работать с Ираном и Россией. Возникает очень серьезный конфликт внутри трансатлантических отношений», — пояснил газете ВЗГЛЯД научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

«Некоторые лидеры ЕС призывают Меркель начинать отстраивать европейскую армию, но грош цена всему этому. Внутри ЕС достаточно стран, которые не хотят лидерства Германии и Франции, которые в качестве лидера видят только лишь США. Это прибалты, поляки, словаки. Эти страны благодаря Америке попали в ЕС через НАТО. Они не поддержат Меркель, — продолжил немецкий политолог. — Немцы и французы на это могут пойти, но большой поддержки у них не будет. Может, Италия и Нидерланды поддержат, но не более».

«Поколение таких политиков как Меркель неспособно само создать подобные европейские структуры. Если к власти придут другие лидеры? Может быть, — предположил Рар. — Тогда они возьмут судьбу Европы в свои руки, создадут свою армию и НАТО им больше не понадобится».

Эксперты также напоминают, что пока армии стран западной Европы по своему уровню заметно отличаются друг от друга.

«У Германии мы наблюдаем большой спад боеспособности армии, уменьшение численности ВВС. У них примерно 200 самолетов осталось, и из них готовы летать десятка два. Это странно для Германии, и это не нравится немецким генералам. Во Франции отмечаются разные тенденции: то они увеличивают сухопутные силы, то бросают все силы на развитие танков или еще на что-то, то есть у Франции многовекторное развитие», — пояснил Мелконов.

«Итальянская армия выглядит хорошо: есть дисциплина в подразделениях, с виду все необходимое для армии есть, особенно хорошо смотрится корпус морской пехоты и корабли. Итальянцы умеют заботиться о своей армии, но я бы все равно сильно не обольщался на их счет», — сказал он.

«Англичане значительно сократили свои силы, они очень прагматичны и никогда не будут тратить деньги зря. А у них враги исчезают. Они прекрасно понимают, что жупел российской угрозы ничего не значит. У них совсем уменьшился флот. Они построили два огромных авианосца, которые сожрали весь их флотский бюджет. В общем, флот у Британии достаточно хороший, но он значительно сократился», — подчеркнул Мелконов.

Напомним, в последнее время Трамп не раз публично упрекал Германию за то, что та задолжала Америке «гигантские суммы» за обеспечение своей защиты. Как писала газета ВЗГЛЯД, после очередной встречи с Трампом Меркель в конце апреля пообещала все-таки увеличить взнос в бюджет НАТО до требуемых двух процентов ВВП.

Кстати, в своей речи в четверг Меркель сделала важную оговорку. Европа теперь, по ее словам, должна поддерживать дружеские отношения не только с США и Британией, но и с Россией. Похоже, канцлер начала осознавать, что Евросоюз обеспечит свою безопасность только если договорится о новых правилах игры с Россией и тем самым вновь сделает свою восточную границу мирной.