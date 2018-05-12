Ещё
Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли кита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли кита 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Операцию по спасению горбатого кита из рыболовецких сетей провели сотрудники береговой охраны Финляндии в субботу, сообщает организация на своём сайте.
Киты у берегов Финляндии последний раз были замечены 12 лет назад.
"Морской спасательный центр ориентировочно после 14 часов (время совпадает с московским) сообщил, что в районе Берго (Bergö) в Остроботнии обнаружен горбатый кит, запутавшийся в рыболовецких сетях. К месту попросили прибыть небольшие яхты ввиду того, что кит нервничал, когда поблизости находились несколько судов с работающими двигателями", — говорится в сообщении.
В результате спасательной операции кита размером примерно семь-восемь метров в длину освободили из сетей, добавили в ведомстве.
Ранее кит был замечен у берегов Финляндии 12 лет назад поблизости от населенного пункта Раахе (Raahe) также в Ботническом заливе.
Согласно финским законам, приближаться к китам запрещено, а в случае их обнаружения необходимо уведомить об этом власти.
Горбатый кит — морское млекопитающее семейства полосатиковых китов подотряда усатых китов. Своё название получил либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину. Средняя длина тела взрослой особи: 14,5 метра для самок, 13,5 метра для самцов. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн. Обитает в основном в Атлантике и Тихом океане.
РИА Новости: последние новости
В ДНР заявили о потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки На Украине объяснили, почему Киев не может претендовать на Крым Почти 2,7 тысячи жителей Ростовской области получат выплату к Дню Победы
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой440
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову319
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории101
Алина Кабаева отмечает юбилей74
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»105
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение