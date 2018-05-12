Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли кита

Операцию по спасению горбатого кита из рыболовецких сетей провели сотрудники береговой охраны Финляндии в субботу, сообщает организация на своём сайте.

Киты у берегов Финляндии последний раз были замечены 12 лет назад.

"Морской спасательный центр ориентировочно после 14 часов (время совпадает с московским) сообщил, что в районе Берго (Bergö) в Остроботнии обнаружен горбатый кит, запутавшийся в рыболовецких сетях. К месту попросили прибыть небольшие яхты ввиду того, что кит нервничал, когда поблизости находились несколько судов с работающими двигателями", — говорится в сообщении.

В результате спасательной операции кита размером примерно семь-восемь метров в длину освободили из сетей, добавили в ведомстве.

Ранее кит был замечен у берегов Финляндии 12 лет назад поблизости от населенного пункта Раахе (Raahe) также в Ботническом заливе.

Согласно финским законам, приближаться к китам запрещено, а в случае их обнаружения необходимо уведомить об этом власти.

Горбатый кит — морское млекопитающее семейства полосатиковых китов подотряда усатых китов. Своё название получил либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину. Средняя длина тела взрослой особи: 14,5 метра для самок, 13,5 метра для самцов. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн. Обитает в основном в Атлантике и Тихом океане.