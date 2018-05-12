В ДНР сообщили о гибели двух военнослужащих 

За минувшие сутки на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики погибли двое ополченцев. Об этом сообщил начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов.
«При защите республики погибли двое военнослужащих», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Подробности произошедшего не сообщаются.
Ранее стало известно, что Киев уменьшит количество блокпостов в Донбассе.
Также член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление руководителя МВД Украины Арсена Авакова касательно плана по «деоккупации» Донбасса.