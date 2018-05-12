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Меркель вручили награду за помощь беженцам
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Меркель вручили награду за помощь беженцам 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В итальянском городе Ассизи канцлеру Германии Ангеле Меркель вручили «Лампаду мира» Святого Франциска — награду ордена францисканцев. Данной чести она была удостоена за свои усилия по поддержанию мира, а также за помощь беженцам.
Об этом сообщает ANSA.
По данным агентства, Меркель отметила важность сотрудничества Германии и Италии в вопросе помощи мигрантам и оценила большой вклад итальянских властей, которые столкнулись с проблемой наплыва африканских беженцев в связи с ситуацией в Ливии.
В январе в МВД Германии заявили, что страна практически завершила приём беженцев.
В мае 2017 года политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателем канцлер ФРГ Ангела Меркель изменила политику в отношении мигрантов.
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