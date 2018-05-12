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Киев начал переговоры по безвизу с 61 страной
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Киев начал переговоры по безвизу с 61 страной 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина начала переговоры об установлении безвизового режима с 61 страной, которые имеют безвиз с государствами Европейского союза.
Об этом заявил замглавы Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Меняйло.
«Мы это предлагаем на взаимной основе. Мы к вам с безвизом — вы к нам, чтобы география безвизовых путешествий граждан Украины была шире», — приводит его слова УНН.
Отмечается, что Киев может заключить в ближайшее время соглашения о безвизовом режиме с Уругваем, Перу, Колумбией и Мексикой.
Ранее МИД Украины заявил о договорённостях с Колумбией об ускорении введения безвиза.
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