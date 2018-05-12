Киев начал переговоры по безвизу с 61 страной

Украина начала переговоры об установлении безвизового режима с 61 страной, которые имеют безвиз с государствами Европейского союза

Об этом заявил замглавы Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Меняйло

«Мы это предлагаем на взаимной основе. Мы к вам с безвизом — вы к нам, чтобы география безвизовых путешествий граждан Украины была шире», — приводит его слова УНН.

Перу, Колумбией и Мексикой. Отмечается, что Киев может заключить в ближайшее время соглашения о безвизовом режиме с Уругваем

Ранее МИД Украины заявил о договорённостях с Колумбией об ускорении введения безвиза.