Ещё
Сотня африканцев необъяснимо умерла в Конго
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотня африканцев необъяснимо умерла в Конго 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Al-Hadji Kudra Maliro / AP
В Конго по необъяснимым причинам в марте и апреле умерли более 120 человек. Об этом говорится в докладе ООН по гуманитарной ситуации, передает в пятницу, 11 мая, Reuters.
Как сообщили власти северо-восточных районов Конго, необъяснимой смертью умерли внутренне перемещенные лица в Кандои (провинция Итури) — неподалеку от границы с Угандой. 93 из них были младше 15 лет. Отмечается, что перед кончиной у них зачастую наблюдались симптомы анемии и лихорадки.
«До сих пор не было проведено официального расследования по эпидемиологического ситуации», — говорится в докладе.
Итури стала одной из последних провинций, в которых начались волнения и столкновения после того, как президент страны Джозеф Кабила отказался уходить с поста по истечению срока. Он находится у власти с 2001 года и должен был сложить полномочия еще 20 декабря 2016-го, однако до сих пор остается во главе страны.
Агентство указывает, что в Конго среди населения также широко распространено недоедания. Кроме того, на северо-западе страны на этой неделе была зафиксирована новая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола.
В марте сообщалось, что вспышка лихорадки Ласса в Нигерии, начавшаяся в январе, оказалась беспрецедентной. Болезнь распространялась быстрее и дальше, чем когда-либо прежде.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Мария Шверубович26
Сажать в России будут по новой статье307
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1092
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»466
Военный выпал из поезда и потерял секретные документы74
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение