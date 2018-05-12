Немцы поспорили об антироссийских санкциях

Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубикки заявил о необходимости пересмотреть санкции против России , его коллеги с ним не согласны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В заявлении Кубикки говорится, что штрафные меры в отношении России не привели к ощутимым результатам в вопросах мирного урегулирования конфликта в Украине . Политик не исключил возможности "дозированно" пойти навстречу Москве , чтобы активизировать мирный процесс.

В то же время в руководстве партии с ним не согласны. В проекте резолюции партийного съезда говорится, что немецкие либералы поддерживают введенные в отношении России санкции. Там также допускают возможность их ужесточения, однако настаивают на ведении более тесного диалога с Москвой.

Ранее сообщалось, что в Германии допустили возможность опосредованной войны между Россией и Европой.