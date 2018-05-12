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Немцы поспорили об антироссийских санкциях
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Немцы поспорили об антироссийских санкциях 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубикки заявил о необходимости пересмотреть санкции против России, его коллеги с ним не согласны. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В заявлении Кубикки говорится, что штрафные меры в отношении России не привели к ощутимым результатам в вопросах мирного урегулирования конфликта в Украине. Политик не исключил возможности "дозированно" пойти навстречу Москве, чтобы активизировать мирный процесс.
В то же время в руководстве партии с ним не согласны. В проекте резолюции партийного съезда говорится, что немецкие либералы поддерживают введенные в отношении России санкции. Там также допускают возможность их ужесточения, однако настаивают на ведении более тесного диалога с Москвой.
Ранее сообщалось, что в Германии допустили возможность опосредованной войны между Россией и Европой.
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