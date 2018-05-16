Трамп поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении

В поздравительной телеграмме Трамп заявил, что с нетерпением ждёт совместной работы в многочисленных сферах, которые представляют взаимный интерес, в том числе укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности.

«Прогресс в борьбе с коррупцией, единство всех политических партий и мирное решение нагорно-карабахского конфликта поспособствует этим усилиям и обеспечит светлое будущее Армении. Наилучшие пожелания Вам и армянскому народу», — говорится в послании американского президента.