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Трамп поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении
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Трамп поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на посольство Армении в США.
В поздравительной телеграмме Трамп заявил, что с нетерпением ждёт совместной работы в многочисленных сферах, которые представляют взаимный интерес, в том числе укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности.
«Прогресс в борьбе с коррупцией, единство всех политических партий и мирное решение нагорно-карабахского конфликта поспособствует этим усилиям и обеспечит светлое будущее Армении. Наилучшие пожелания Вам и армянскому народу», — говорится в послании американского президента.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с Пашиняном.
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