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Генпрокурор Украины нашел двойника среди бойцов СС
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Генпрокурор Украины нашел своего двойника среди бойцов СС 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе выступления на форуме «Острог Forum — 2018» в Национальном университете «Острожская академия» рассказал, что нашел своего двойника. Об этом пишет издание «Гордон».
«Я смотрел фотоальбом "Дивизия Галичина". Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия 8-го класса, только в немецкой форме. Ваффен СС», — поделился Луценко.
По его мнению, народ разорвали, и чтобы получить свободы, нужно было опираться на одну из меньших зол. Генпрокурор при этом отметил, что обсуждать историю дивизии «СС Галичина» должны историки.
Дивизия СС «Галичина» из украинских добровольцев существовала в годы Второй мировой войны. Она входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года ее формально включили в состав Украинской национальной армии. В 1945 году решением Нюрнбергского трибунала войска СС были признаны преступной организацией.
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