Генпрокурор Украины нашел двойника среди бойцов СС

Генпрокурор Украины нашел своего двойника среди бойцов СС

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе выступления на форуме «Острог Forum — 2018» в Национальном университете «Острожская академия» рассказал, что нашел своего двойника. Об этом пишет издание «Гордон».

«Я смотрел фотоальбом "Дивизия Галичина". Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия 8-го класса, только в немецкой форме. Ваффен СС», — поделился Луценко.

По его мнению, народ разорвали, и чтобы получить свободы, нужно было опираться на одну из меньших зол. Генпрокурор при этом отметил, что обсуждать историю дивизии «СС Галичина» должны историки.