Савченко отказалась от защиты, заявил адвокат

Ранее адвокат Савченко Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле против Савченко. Свое решение он объяснил разными взглядами на ведение защиты. Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что депутат сама отказалась сотрудничать с защитником.

"Она (Надежда Савченко — ред.) сегодня при мне и при (Дмитрии) Бугае (втором адвокате в деле — ред.) подписала отказ от всех адвокатов", — сказал Соловей.

Он заявил, что адвокаты прекратили защищать Савченко "в связи с грубым вмешательством ее сестры Веры Савченко в ведение адвокатского процесса".

В то же время Вера Савченко сообщила РИА Новости, что ее сестра по состоянию на пятницу голодает уже 50 день.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.