Ещё
В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Atta Kenare
Член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами заявил, что если Израиль будет действовать "безрассудно", Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены, сообщает телеканал IRIB.
"Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но напротив, наша политика — это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть, если же он поступит безрассудно, то мы сравняем с землей Тель-Авив и Хайфу", — заявил Хатами.
В четверг армия обороны Израиля проинформировала, что ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.
В МИД РФ ранее заявили, что ситуация с ракетными ударами Израиля по Сирии вызывает обеспокоенность России, Москва призывает стороны к сдержанности.
РИА Новости: последние новости
"Наши люди" в Вашингтоне: ЦРУ возглавит "тайный агент Кремля"? "Латвия уже присоединена к России?": латвийцы возмутились рижской полицией Министром обороны Армении назначили врио главы МЧС Тонояна
Комментарии114
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»340
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией372
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову272
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать278
Расходы на пенсии предложили урезать312
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение