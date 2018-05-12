Ещё
Названа возможная причина ЧП в школе в Черкассах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СБУ назвали возможную причину ЧП в школе в Черкассах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ДСНС України
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак не исключает, что массовое отравление детей в школе в Черкассах могло произойти в результате "целенаправленных действий неустановленных лиц".
В Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 58 человек. Часть детей уже выписали из больницы.
На месте ЧП сразу же побывал премьер Владимир Гройсман, он не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество, однако окончательные причины так и не выяснены.
Похожий случай в тот же день произошел в Новомосковске Днепропетровской области — там 16 ученикам стало плохо во время линейки, однако госпитализация им не понадобилась. По обоим фактам полиция проводит расследование.
"Мы проводим уголовное расследование этого инцидента, но то, что в рамках оперативных мероприятий мы проверяем, конечно, мы такую версию мы не исключаем — целенаправленных действий неустановленных лиц, которые совершили это преступление", — сказал Грицак в субботу журналистам в Черкассах, отвечая на вопрос, могло ли быть отравление целенаправленной диверсией.
По словам Грицака, данное уголовное дело ведет полиция, СБУ со своей стороны принимает все исчерпывающие меры, чтобы помочь в расследовании.
"Я бы не сказал, что эти случаи между собой очень похожи, то есть, случай, который произошел в Новомосковске, и случай, который произошел в Черкассах… Насколько мне известно, дети, которые были в реанимации, они лечатся сейчас амбулаторно и состояние их удовлетворительное", — сказал глава СБУ, брифинг которого транслировал телеканал "112Украина".
РИА Новости: последние новости
На Украине объяснили, почему Киев не может претендовать на Крым Почти 2,7 тысячи жителей Ростовской области получат выплату к Дню Победы ДНР включила в список на обмен главу Центра освобождения пленных Рубана
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США захотели выйти из еще одного соглашения489
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову292
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории63
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»56
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане30
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
05:24
Киркоров раскрыл секрет «Евровидения»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение