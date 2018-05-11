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Генконсульство РФ в Гонконге возобновило работу
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Генконсульство России в Гонконге возобновило работу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральное консульство России в Гонконге возобновило работу после обезвреживания найденной в четверг неподалеку бомбы времен Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее генконсульство на свой странице в Facebook сообщило, что дипмиссия в связи с обнаружением в районе офиса бомбы времён Второй мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий приостановила прием граждан.
"Все нормально, мы работаем с двух часов (9.00 мск — ред.). Все у нас хорошо", — сказала РИА Новости сотрудник генконсульства.
Как сообщила ранее газета South China Morning Post, американская бомба длиной 145 сантиметров и достигающая 45 сантиметров в диаметре была обнаружена в четверг вечером на одной из стройплощадок города. В пятницу утром были перекрыты несколько центральных улиц города, эвакуированы близлежащие здания. Саперам потребовалось 20 часов, чтобы обезвредить бомбу.
Это уже третий заряд, обнаруженный в районе Ван Чай в этом году. В феврале рабочие, строящие новую ветку метро, с разницей в несколько дней обнаружили два снаряда, которые были расположены на расстоянии всего 10 метров друг от друга. Специалисты определили, что снаряды был сброшены на Гонконг американским бомбардировщиком в период Второй мировой войны.
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