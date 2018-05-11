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Премьер Молдавии отказался объединять страну с Румынией
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Премьер Молдавии отказался объединять страну с Румынией 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Молдавия является суверенным и независимым государством, ее объединение с Румынией на данный момент исключено. Об этом в пятницу, 11 мая, газете The Guardian заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип.
«Слишком много было сказано об воссоединении, идентичности, языке, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны», — сказал он.
Филип подчеркнул, что Молдавия является суверенным государством, независимым от Румынии. Он убежден, что две страны будут вместе в составе Европейского союза.
Политик указал, что отношения с Румынией находятся на «историческом максимуме», но предостерег внешних игроков от вмешательства во внутренние дела Молдавии.
«У нас есть страны, которые подогревают [националистические] настроения», — сказал он, подразумевая Россию и Румынию. «Мы не хотим быть втянутыми в эту игру», — подчеркнул Филип.
Идею о сближении и даже объединении Молдавии с Румынией в обеих странах поддерживают политики, называемые унионистами. Символическое сближение двух государств началось еще до распада СССР, когда в Молдавии был создан прорумынский «Народный фронт», вскоре пришедший к власти. Государственным флагом страны тогда был признан сине-желто-красный триколор, идентичный румынскому. Гимном республики какое-то время являлась композиция Deşteaptă-te, române! («Проснись, румын!»).
В ноябре 1918 года Сфатул Цэрий, существовавший тогда государственный орган в Бессарабии, при отсутствии кворума принял решение о безусловном присоединении Молдавской демократической республики к Румынии. Вскоре после этого он был упразднен, а следующие 22 года Бессарабия входила в состав румынского государства. В 1940 году король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту СССР, никогда не признававшего это объединение, и передал Советскому Союзу Бессарабию, Северную Буковину и область Герца. В настоящее время бессарабская территория разделена между Украиной и Молдавией.
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