Премьер Молдавии отказался объединять страну с Румынией

«Слишком много было сказано об воссоединении, идентичности, языке, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны», — сказал он.

Филип подчеркнул, что Молдавия является суверенным государством, независимым от Румынии. Он убежден, что две страны будут вместе в составе Европейского союза

Политик указал, что отношения с Румынией находятся на «историческом максимуме», но предостерег внешних игроков от вмешательства во внутренние дела Молдавии.

«У нас есть страны, которые подогревают [националистические] настроения», — сказал он, подразумевая Россию и Румынию. «Мы не хотим быть втянутыми в эту игру», — подчеркнул Филип.

Идею о сближении и даже объединении Молдавии с Румынией в обеих странах поддерживают политики, называемые унионистами. Символическое сближение двух государств началось еще до распада СССР, когда в Молдавии был создан прорумынский «Народный фронт», вскоре пришедший к власти. Государственным флагом страны тогда был признан сине-желто-красный триколор, идентичный румынскому. Гимном республики какое-то время являлась композиция Deşteaptă-te, române! («Проснись, румын!»).