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В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой
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В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
При попытке прорвать позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе Горловки погибли девять военнослужащих ВСУ, пятеро получили ранения, сообщил начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов, передает РИА Новости.
Он отметил, что попытка украинских силовиков улучшить свои позиции на горловском направлении закончилась для них большими потерями.
«Огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены», — сказал он.
Со стороны ДНР погибли двое военнослужащих.
>> В ДНР сообщили о гибели двух военнослужащих
Безсонов уточнил, что силовикам удалось занять поселок Чигари, который находится в так называемой «серой зоне» между позициями сторон. Доступ к нему ограничен, здесь нет газа, давно закрылся фельдшерский пункт.
Безсонов отметил, что положение украинских силовиков «тактически невыгодное, полностью контролируемое с потерянных высот».
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