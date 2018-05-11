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В Белом доме пошутили над больным раком Маккейном
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В Белом доме пошутили над больным раком Маккейном 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Reuters
Представитель Белого дома в сенате США Келли Сэдлер пошутила над сенатором Джоном Маккейном, у которого в 2017 году обнаружили агрессивную форму рака мозга.
Как сообщает The Hill, Сэдлер решила пошутить над сенатором во время внутреннего совещания, где рассматривалась кандидатура Джины Хаспел на пост директора ЦРУ.
>> Маккейну предрекли уход из политики
Маккейн призвал сенат не поддерживать ее кандидатуру из-за предполагаемого участия Хаспел в программе пыток, а Сэдлер заявила, что позиция Маккейна не имеет значения, ведь он уже «не жилец».
Сообщается, что другие участники заседания шутку помощницы президента не оценили. Позже Сэдлер позвонила дочери Маккейна и принесла извинения.
Комментарии1  Ещё 5 источников 
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