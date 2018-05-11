В Белом доме пошутили над больным раком Маккейном

Представитель Белого дома в сенате США Келли Сэдлер пошутила над сенатором Джоном Маккейном , у которого в 2017 году обнаружили агрессивную форму рака мозга.

Как сообщает The Hill, Сэдлер решила пошутить над сенатором во время внутреннего совещания, где рассматривалась кандидатура Джины Хаспел на пост директора ЦРУ

Маккейн призвал сенат не поддерживать ее кандидатуру из-за предполагаемого участия Хаспел в программе пыток, а Сэдлер заявила, что позиция Маккейна не имеет значения, ведь он уже «не жилец».

Сообщается, что другие участники заседания шутку помощницы президента не оценили. Позже Сэдлер позвонила дочери Маккейна и принесла извинения.