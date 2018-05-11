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В Раде рассказали, какая страна управляет Украиной
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В Раде рассказали, какая страна управляет Украиной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украина находится под внешним управлением, политики ориентируются на американских чиновников, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "112 Украина".
Парламентарий рассказал в телефонном разговоре с журналистами, что под контролем американских высокопоставленных лиц на Украине принимаются и законы, и кадровые решения.
"К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезде Байдена (бышего вице-президента США Джозефа Байдена. — Прим. ред.) в парламент голосовали все как зайцы", — посетовал Мураев.
Депутат также отметил, что страна находится под внешним управлением, и это сказывается на внутренней и внешней политике Украины.
"Страна, к сожалению, находится под внешним управлением, и, действительно, внешний фактор играет существенную роль как во внешней, так и во внутренней политике, которую проводят и президент, и правительство. Поэтому, безусловно, это давление и влияние отрицать невозможно, и это действенный механизм в руках, к сожалению, не наших граждан и даже не власти, которой делегировали права на управление страной", — заключил политик.
Ранее Евгений Мураев уже высказывал мнение, что страна утратила суверенитет. До этого подобными мыслями поделился российский сенатор Константин Косачев, который заявил, что за три года с момента смены власти Украина стала полностью зависимой от внешней помощи.
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