Кандидаты от народа

На выборах премьер-министра в канадской провинции Онтарио, которые пройдут в июне, победу прочат Дагу Форду. Он прославился благодаря торговле наркотиками, а также своему знаменитому брату Робу, бывшему мэру Торонто. Казалось, что местные жители еще долго будут приходить в себя после того, как мэрия фактически превратилась в притон с наркотиками, алкоголем и проститутками. Градоначальник отвешивал сальные шутки в адрес женщин, хамил подчиненным и растрачивал городской бюджет. Почему разгульная жизнь Роба лишь добавляет голоса его брату, разбиралась «Лента.ру»

«Даг Форд решил баллотироваться на пост премьера Онтарио?! О боже, только не это! С нас хватило Роба!» — примерно с такими заголовками вышли газеты в середине сентября прошлого года, когда стало известно, что вслед за покойным Робом Фордом, бывшим градоначальником Торонто, его брат Роб решил претендовать на высокий пост.

Тогда казалось, что канадцы «прокатят» его на выборах, памятуя о том, какую разгульную жизнь вел его родственник в мэрии. Да и сам Даг не без греха: его подозревают в увлечении наркотиками. Журналисты The Globe and Mail выяснили, что в молодости он приторговывал гашишем.

Помимо этого, его считают расистом и за некоторое внешнее сходство и популистскую риторику называют «канадским Трампом». Однако это вызывает лишь большую симпатию у простых канадцев. Чем ближе к выборам, тем выше рейтинг Форда. Опросы общественного мнения предрекают ему победу уже в первом туре.

Свою предвыборную платформу Даг Форд решил выстраивать на тех же популистских призывах, которые привели к власти его брата, обещая сократить правительственные расходы и искоренить коррупцию.

Лозунгом его кампании стала фраза «Для людей» (For The People). Он утверждает, что на создание такого слогана его вдохновили высказывания сторонников, которые обращались к нему за помощью.

7 июня в двух крупнейших провинциях Канады — Онтарио и Торонто — состоятся выборы. Не исключено, что именно Форд станет премьером. Консерватор-популист, который родился и вырос в богатой семье. Бизнесмен, который не боится показаться резким и грубым, человек без политического опыта. Он не любит дебаты и пресс-конференции, предпочитая общаться с избирателями в соцсетях.

Недавно он отказался участвовать в дебатах, организованных лидерами чернокожего сообщества. «Я и так пользуюсь огромной поддержкой чернокожего сообщества. Я люблю их, они любят меня. В этой стране нет ни одного другого политика, за исключением Роба Форда, который бы поддерживал чернокожее сообщество больше, чем я», — гордо заявил Даг, которого вместе с братом неоднократно уличали в расизме. Записи с шовинистскими высказываниями братьев неоднократно просачивались в сеть. При этом, как ни странно, его рейтинг среди небелого населения после этого лишь взлетел.

«Эти богатеи смотрят на простой народ, попивая шампанское из бокалов, держа их в руках с оттопыренными мизинцами», — любит заявлять он.

Даг предлагает фиксировать минимальную заработную плату, пересмотреть школьную программу полового воспитания, а также требовать от родителей согласия в том случае, когда их несовершеннолетние дети решаются на аборты.

Главный оппонент Форда — Катлин Вайн (Kathleen Wynne), которая отчасти напоминает Хиллари Клинтон . Политик-левоцентрист в возрасте 60 лет, отличающаяся хорошими манерами и получившая от своего предшественника на посту множество скандалов и обид со стороны местных жителей. Впрочем, на этом сходства с бывшим госсекретарем США заканчиваются. Согласно опросам общественного мнения, Вайн вряд ли удастся победить.

Тем временем даже те СМИ, которые раньше потешались над возможным участием Дага Форда в избирательной кампании, признают, что он может с легкостью прийти к успеху.

«Даг Форд вовсе неглупый. Как-то в 2013 году я оказался на приеме в Торонто, где должен был выступать тогдашний мэр Роб Форд. Но он почему-то не выходил к нам. Тогда позвонили Дагу, и он без запинки довольно внятно разъяснил финансовую политику на муниципальном уровне. Конечно же, ему далеко до таких блестящих ораторов, как Барак Обама или Рональд Рейган. Но это не выглядело как невнятное бормотание за барной стойкой», — вспоминает журналист Foreign Policy, отмечая при этом, что на руку Дагу сыграло разгульное времяпрепровождение его брата, которое он даже не пытается критиковать.

Правление Роба Форда называют фарсом, который вначале оброс скандалами, а потом, когда стало известно о его смертельной болезни, и вовсе превратился в трагедию. Он воевал со СМИ и настроил против себя многих коллег, критикуя их за плохую работу. За хамские манеры на него неоднократно подавали в суд. При этом он хвастался, называя себя «лучшим мэром, когда-либо жившим в Торонто», а также, растрачивая бюджет города на личные нужды, утверждал, что «он сэкономил для города миллиард долларов».

Однако настоящий скандал разгорелся после того, как полиция передала СМИ 500-страничный компромат на градоначальника. Жители Торонто узнали о том, что их любимый мэр курит крэк, дружит с наркодилерами, приводит в мэрию проституток и заставляет своих сотрудников бегать в соседний магазин за алкоголем, менять лампочки в его доме, забирать вещи из химчистки. Административными делами мало кто занимался. По словам стражей порядка, настоящей напастью стало пристрастие Роба к алкоголю и наркотикам. Приняв их, он превращался в буйного самодура. Бывшие коллеги Форда рассказывали, что на работу он заявлялся часов в 11 и уходил в три часа дня. Чаще его можно было застать дома, чем в мэрии на заседаниях. Подчиненные жаловались на оскорбления и рукоприкладство со стороны своего начальника. Никто не знал, на чем именно «сидит» их босс, но полагали, что речь идет о кокаине.

Иногда Роб отправлялся вместе с коллегами в стрип-клубы, садился пьяным за руль. Доставалось не только окружению буйного мэра, но и случайным прохожим. Так, он оскорбил женщину в присутствии ее маленькой дочери и показал им средний палец за то, что они сделали ему замечание: политик одновременно вел машину и разговаривал по телефону, что категорически запрещено в Торонто. Однажды он принялся оскорблять таксиста, назвав того «паком» («пакистанцем»), а также стал кидать в него свои визитки, пародируя иностранный акцент водителя.

Порой непросто приходилось кадровикам: около баров он нередко знакомился с женщинами, баловался с ними косяками и потом обещал пристроить в городскую администрацию. После этого градоначальник просил своих сотрудников так провести с ними собеседование, чтобы они ни в коем случае не получили работу.

С женщинами Роб вовсе не церемонился. Многие припоминают, что он в их адрес отпускал сальные шутки. Одной из сотрудниц охраны политик заявил, что не прочь заняться с ней оральным сексом. Не обделил он вниманием и бывшего кандидата в мэры Сару Томпсон . На своей странице в соцсети женщина написала гневный пост о том, что Роб схватил ее за ягодицы, посетовав, что она не ездила с ним во Флориду, где он был без жены.

Помимо этого, в сеть попало видео, на котором Форд в возбужденном состоянии угрожал убить кого-то, кто осмелился критиковать его и его брата. Сотрудники утверждали, что в рабочее время он принимает наркодилеров и своих приятелей. В результате в администрации появлялись молодые неопытные сотрудники, которые были связаны с Фордом.

В сети также всплыла фотография, на которой мэр позирует с неонацистом Джоном Лэтвисом — бывшим участником правой музыкальной группы RAHOWA, название которой расшифровывается как «священная расовая война» (Racial Holy War). Впоследствии Форд уверял, что понятия не имел о том, кто стоял рядом с ним. Дело было перед Новым годом, когда мэр принимает всех желающих пообщаться и сфотографироваться с ним. Однако этот снимок явно подпортил репутацию градоначальника.

Впрочем, несмотря ни на что, обвинения Форду так и не были предъявлены. Когда поднялась шумиха, городской совет проголосовал за то, чтобы Форд взял отпуск и разобрался в себе. Впоследствии он и вовсе лишился части своих функций. Однако в кресле мэр удержался и даже стал баллотироваться на второй срок, но выбыл из гонки в самый разгар кампании из-за того, что у него обнаружили редкую форму рака — саркому брюшной полости. Вместо него на выборы пошел брат Даг, однако он получил 33,7 процента голосов избирателей, уступив кресло мэра Джону Тори, набравшему 40,28 процента.

Друзья Дага рассказывают, что он тяжело переживал смерть брата, хотя отношения между ними никогда не были простыми. Каждый из них считал, что именно ему семья обязана тем, что сейчас имеет, и именно он держит другого на плаву. При этом на публике они всегда старались держаться вместе, придумывая порой абсолютно невероятные истории.

Так, однажды они решили вместе поучаствовать в публичной акции по похудению. Страдающие избыточным весом братья собирались скинуть по 20 с лишним килограммов, однако оба потерпели неудачу. СМИ следили за взвешиванием братьев Форд каждую неделю. В результате Роб, весивший в начале кампании 150 килограммов, похудел на 8 килограммов, а 120-килограммовый Даг сбросил 16 килограммов. Так и не добившись успеха, они бросили это дело на полпути.

В Канаде до сих пор ломают голову, как политик, не вылезавший из скандалов, тративший рабочее время на проституток, наркотики и алкоголь, до сих пор остается таким популярным среди местных жителей.