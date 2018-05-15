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Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59
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Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Mahmud Hams
Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 59, среди них 8-месячная девочка, которая умерла, надышавшись газом, сообщает палестинское министерство здравоохранения.
Акции протеста начались в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. Ранее сообщалось о 55 погибших палестинцах и 2,7 тысячи пострадавших от пуль и газа. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
"Восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа", — сообщили в министерстве.
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