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На Украине завершили расследование убийства Вороненкова
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На Украине завершили расследование убийства Вороненкова 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Киева завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Киева завершила расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", — говорится в сообщении.
Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.
Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
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