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В Ереване проходят акции с требованием отставки мэра
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Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО

В Ереване проходят акции с требованием отставки мэра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акция с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна проходит в четверг у здания администрации армянской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В акции, организованной гражданской инициативой "Отвергаем Тарона", участвуют несколько десятков человек. Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами.
Действующий мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Маргарян — сын скончавшегося в 2007 году экс-премьера Армении Андраника Маргаряна. Занимает этот пост с 2011 года.
В конце апреля руководитель тогда оппозиционной фракции "Елк" (Исход) горсовета Еревана Давид Хажакян потребовал отставки мэра города.
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