Ещё
Трамп поздравил премьера Малайзии с назначением на пост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп поздравил премьера Малайзии с назначением на пост 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: © AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада с назначением на пост после победы на выборах возглавляемой им коалиции.
"Президент США также поздравляет всех малайзийцев с участием в конкурентной и мирной избирательной кампании", — говорится в заявлении Белого дома.
Махатхир Мохамад, заняв пост главы правительства Малайзии в свои 92 года, стал старейшим человеком в мире, избранным на пост премьер-министра. Впервые доктор Махатхир Мохамад стал премьер-министром Малайзии в 1981 году, когда ему было 56 лет, и покинул этот пост в 2003 году. В предыдущий раз он был четвертым премьером Малайзии с момента обретения страной независимости от Великобритании.
На всеобщих выборах, прошедших в Малайзии 9 мая, оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом одержала победу, впервые в пост-колониальной истории страны отобрав власть у коалиции "Барисан Насиональ" (Национальный Фронт), которой в прошлом руководил сам Махатхир Мохамад.
РИА Новости: последние новости
В Раде рассказали, какая страна управляет Украиной Скончалась старейшая американка Ким Чен Ын назвал условия отказа КНДР от ядерного оружия
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»206
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1255
Израиль уничтожил российский «Панцирь»950
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-200108
РФ ответила на вердикт о «компенсациях за Крым»39
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение