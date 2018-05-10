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Ассанж остается без связи с внешним миром
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Ассанж остается без связи с внешним миром 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, укрывающийся в посольстве Эквадора в Лондоне, продолжает оставаться без внешних коммуникаций, сообщила в среду министр иностранных дел южноамериканской страны Мария Фернанда Эспиноса.
В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.
"Он продолжает оставаться без доступа к интернету и коммуникациям… Идет диалог, есть воля и интерес продвинуться в решении этого дела (ситуации вокруг Ассанжа — ред.)", — приводит агентство Andes заявление Эспиносы. По ее словам, диалог идет с властями Великобритании, однако подробностей она не привела, отметив лишь, что для Кито фундаментальным остается обеспечить неприкосновенность Ассанжа.
Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
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