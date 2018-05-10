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Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
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Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил местному каналу NewsOne, что никто не запретит ему использовать георгиевскую ленту.
«Мы не имеем права отказываться от символов Победы», — уверен он.
По словам парламентария, накануне, в День Победы, он возложил несколько букетов гвоздик на могилу Неизвестного солдата, один из которых был перевязан отдельно черной и оранжевой лентами.
Таким образом, убежден Шуфрич, он сумел и «с уважением» отнестись к закону, и не предать собственные взгляды, так как голосовал в раде против запрета.
Чуть более года назад 238 депутатов украинского парламента поддержали запрет на ношение и демонстрацию в стране георгиевской ленты. Лишь 13 парламентариев высказались против.
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