Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты

«Мы не имеем права отказываться от символов Победы», — уверен он.

По словам парламентария, накануне, в День Победы, он возложил несколько букетов гвоздик на могилу Неизвестного солдата, один из которых был перевязан отдельно черной и оранжевой лентами.

Таким образом, убежден Шуфрич, он сумел и «с уважением» отнестись к закону, и не предать собственные взгляды, так как голосовал в раде против запрета.

Чуть более года назад 238 депутатов украинского парламента поддержали запрет на ношение и демонстрацию в стране георгиевской ленты. Лишь 13 парламентариев высказались против.