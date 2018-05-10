Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты 

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил местному каналу NewsOne, что никто не запретит ему использовать георгиевскую ленту.
«Мы не имеем права отказываться от символов Победы», — уверен он.
По словам парламентария, накануне, в День Победы, он возложил несколько букетов гвоздик на могилу Неизвестного солдата, один из которых был перевязан отдельно черной и оранжевой лентами.
Таким образом, убежден Шуфрич, он сумел и «с уважением» отнестись к закону, и не предать собственные взгляды, так как голосовал в раде против запрета.
Чуть более года назад 238 депутатов украинского парламента поддержали запрет на ношение и демонстрацию в стране георгиевской ленты. Лишь 13 парламентариев высказались против.