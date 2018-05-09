Пашинян рассказал о будущем Саргсяна

«Новое правительство Армении обеспечит экс-президенту Саргсяну все условия, соответствующие его статусу, в том числе особняк», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что речь не идет о прежней резиденции Саргсяна на проспекте маршала Баграмяна, которую тот занимал во время пребывания на президентском посту. Какой именно особняк получит Саргсян, Пашинян не уточнил.

Предполагалось, что резиденция на Баграмяна станет премьерской и останется за Саргсяном, когда он займет пост премьера. Пашинян напомнил, что бывший президент республики сам отказался от этой резиденции во время недолгого пребывания на посту главы правительства.

Ранее в среду Пашинян высказался о ситуации в Нагорном Карабахе.