Ещё
Пашинян рассказал о будущем Саргсяна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян рассказал о будущем Саргсяна 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Степанакерте рассказал о дальнейшей судьбе Сержа Саргсяна.
«Новое правительство Армении обеспечит экс-президенту Саргсяну все условия, соответствующие его статусу, в том числе особняк», — приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что речь не идет о прежней резиденции Саргсяна на проспекте маршала Баграмяна, которую тот занимал во время пребывания на президентском посту. Какой именно особняк получит Саргсян, Пашинян не уточнил.
Предполагалось, что резиденция на Баграмяна станет премьерской и останется за Саргсяном, когда он займет пост премьера. Пашинян напомнил, что бывший президент республики сам отказался от этой резиденции во время недолгого пребывания на посту главы правительства.
Ранее в среду Пашинян высказался о ситуации в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах армянской «революции любви».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему Лукашенко запретил «Бессмертный полк»? Волкер не исключил возвращения Крыма Украине после «десятков лет» Кровавая Джина назвала Россию и Китай главными вызовами для США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»114
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»87
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов82
Сменившая премьера Армения устремилась к ЕС411
Скончался Альфред Тальковский5
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение