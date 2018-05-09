Одно слово дорого обошлось президенту Румынии

Президента Румынии оштрафовали на €444 за использование слова «уголовники»

Управляющая коллегия Национального совета по борьбе с дискриминацией Румынии приняла в среду решение, согласно которому президент Клаус Йоханнис оштрафован на сумму 2 тыс. леев (€444) за использование слова "уголовники". Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Использование термина "уголовник" президентом Румынии Клаусом Йоханнисом представляет собой дискриминацию и нарушает право на достоинство лиц, которые находятся под судебной процедурой, не будучи осуждены, согласно ст. 2, параграф 1 и ст. 15 постановления правительства 137/2000, — отметила коллегия. — Наложен штраф в сумме 2 тыс. леев".

Президентская администрация в ответ сообщила, что Йоханнис оспорит это решение. "Президент Румынии считает, что это политическое решение, и оспорит его в компетентной инстанции", — указывается в сообщении.

Управляющая коллегия Национального совета по борьбе с дискриминацией также приняла решение, согласно которому использование главным прокурором Национального управления по борьбе с коррупцией Лаурой Кодруцэ Кевеши выражения "фестиваль обвиняемых" не выходит за рамки свободы слова. Тем не менее совет порекомендовал избегать формулировок, которые могут нанести ущерб достоинству лиц, которые находятся под уголовным следствием и по делам которых нет окончательного судебного решения, отмечает Agerpres.