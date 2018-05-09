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Сменившая премьера Армения устремилась к ЕС
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Сменившая премьера Армения устремилась к ЕС 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Reuters
Новый глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что рассчитывает добиться отмены виз для поездок граждан Армении в страны Европейского союза. Об этом премьер заявил в среду на пресс-конференции в Степанакерте, трансляция которой велась онлайн.
"Для нас очень важен договор с ЕС, — подчеркнул Пашинян. — Мы надеемся, что все страны ЕС ратифицируют соглашение и мы договоримся о безвизовом режиме".

Дипотношения с Турцией

Армения готова начать дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий, но ожидает, что такие же требования не будет выдвигать и Анкара, отметил Пашинян.
"Мы готовы без предварительных условий начать дипотношения с Турцией, но Анкара не должна также ставить предварительных условий по Нагорному Карабаху", — сказал он.
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"Мы при этом намерены добиваться признания геноцида армян на международном уровне", — добавил он.
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