Сменившая премьера Армения устремилась к ЕС

Новый глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что рассчитывает добиться отмены виз для поездок граждан Армении в страны Европейского союза . Об этом премьер заявил в среду на пресс-конференции в Степанакерте, трансляция которой велась онлайн.

"Для нас очень важен договор с ЕС, — подчеркнул Пашинян. — Мы надеемся, что все страны ЕС ратифицируют соглашение и мы договоримся о безвизовом режиме".

Дипотношения с Турцией

Армения готова начать дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий, но ожидает, что такие же требования не будет выдвигать и Анкара , отметил Пашинян.

"Мы готовы без предварительных условий начать дипотношения с Турцией, но Анкара не должна также ставить предварительных условий по Нагорному Карабаху", — сказал он.

"Мы при этом намерены добиваться признания геноцида армян на международном уровне", — добавил он.