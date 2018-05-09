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Политик разъяснил особенности революции по-армянски
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Политик разъяснил особенности революции по-армянски 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян рассказал, чем протестные акции в стране отличаются от похожих событий в других государствах. Его речь в парке Победы в Ереване передает Sputnik Armenian.
«Это была "бархатная", ненасильственная — называйте, как хотите, но я считаю ее революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв», — сказал Саркисян. Президент добавил, что гражданам предстоит построить такую страну, куда будут возвращаться их соотечественники.
Саркисян пообещал, что новое правительство будет сформировано в сроки. «Работать с новым кабмином мы собираемся в порядке, предусмотренном конституцией и законами», — отметил он.
Национальное собрание Армении 8 мая избрало премьер-министром лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход»), организатора протестных акций Никола Пашиняна. За него проголосовали 59 депутатов, в том числе члены правящей Республиканской партии Армении, против — 42.
Выборы нового главы правительства прошли на фоне политического кризиса в стране. Все началось в середине апреля с митингов после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра от правящей партии. Тогда же Пашинян в ультимативной форме потребовал избрать премьер-министром себя.
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