В Испании начался фестиваль патио

В испанской Кордове начался фестиваль патио

В Андалузском городе Кордова туристы могут посетить внутренние дворики местных жителей, соревнующихся за звание обладателя самого живописного патио, сообщается на официальном сайте.

Фестиваль — отличная возможность увидеть, как живут испанцы и оценить декор пространства, скрытого от посторонних глаз. Вход в дворики — бесплатный, но никто из конкурсантов, большинство из которых угощают гостей вином и тапас, не откажется от добровольного пожертвования.