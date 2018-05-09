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В Испании начался фестиваль патио
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В испанской Кордове начался фестиваль патио 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: FIESTAS DE LOS PATIOS CORDOBESES
В Андалузском городе Кордова туристы могут посетить внутренние дворики местных жителей, соревнующихся за звание обладателя самого живописного патио, сообщается на официальном сайте.
Фестиваль — отличная возможность увидеть, как живут испанцы и оценить декор пространства, скрытого от посторонних глаз. Вход в дворики — бесплатный, но никто из конкурсантов, большинство из которых угощают гостей вином и тапас, не откажется от добровольного пожертвования.
На протяжении практически ста лет каждый год двух владельцев лучших патио награждают за самое красивое цветочное оформление и лучшую архитектуру. В 2012 году фестиваль был включен в список всемирных объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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