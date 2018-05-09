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США обвинили РФ во вмешательстве в выборы
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США обвинили РФ во вмешательстве в выборы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Комитет сената США по разведке распространил шестистраничный рассекреченный отрывок из доклада, где обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в 2016 году, но не подтвердил какое-либо влияние этого "вмешательства".
"В 2016 году кибердеятели, связанные с российским правительством, провели беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры штатов", — говорится в докладе. Утверждается, что целями кибератак стали от 18 до 21 штата.
"По крайней мере в шести штатах связанные с Россией деятели пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного доступа на связанные с голосованием веб-сайты", — сообщается в документе.
Кроме того, комитет утверждает, что Россия предприняла "широкий спектр разведдеятельности, направленной на процесс голосования в США".
"Эта деятельность началась по меньшей мере в начале 2016 года, продолжалась вплоть до дня выборов и включала традиционный сбор информации, а также операции, возможно, нацеленные на дискредитацию честного характера процесса голосования на выборах в США и результатов выборов", — сообщается в документе.
При этом в комитете заявили, что "вмешательство" никак не повлияло на итоги выборов. "Комитет не видел никаких свидетельств в пользу того, чтобы были изменены голоса", — говорится в докладе.
Помимо этого, в документе сенатского комитета содержится ряд рекомендаций по защите от иностранного вмешательства в выборы.

Расследование "российского вмешательства"

В конце апреля комитет по разведке палаты представителей представил полную 250-страничную версию рассекреченного доклада по "российскому делу". В документе детализирован оглашенный ранее краткий вывод о том, что Россия вмешивалась в выборы в США 2016 года, но никакого "сговора" между штабом Дональда Трампа и Москвой не было.
Как и ожидалось, доклад приняло республиканское большинство комитета по разведке, в то время как демократы изначально выразили несогласие с выводами документа.
Аналогичное расследование ведет сенат, а также назначенный минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер.
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