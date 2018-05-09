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В Минске разрешили «Бессмертный полк»
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В Минске разрешили «Бессмертный полк» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Минска согласовали проведение «Бессмертного полка» на День Победы в столице Белоруссии. Об этом агентству «Sputnik Беларусь» рассказал руководитель организации «Русь молодая» Сергей Лущ.
По его словам, он встретился с председателем Минского городского исполнительного комитета Андреем Шорцем и стороны «пришли к полному взаимопониманию». Акция состоится, однако пройдет с незначительными изменениями.
«Сбор участников шествия пройдет с девяти до десяти утра на площадке у Белгосфилармонии в Минске. Затем мы по пешеходной части дойдем до площади Победы, пройдем через контрольно-пропускные пункты и присоединимся к республиканской акции "Беларусь помнит"», — пояснил он.
7 мая стало известно, что Мингорисполком отказал организаторам «Бессмертного полка» в проведении шествия. Власти объяснили это тем, что «существуют схожие акции: "Беларусь помнит", "Они сражались за Родину", когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны».
Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и ряде зарубежных стран. Участники шествия держат в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против нацистов в Великой Отечественной войне.
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