В Минске разрешили «Бессмертный полк»

Власти Минска согласовали проведение «Бессмертного полка» на День Победы в столице Белоруссии . Об этом агентству «Sputnik Беларусь» рассказал руководитель организации «Русь молодая» Сергей Лущ.

По его словам, он встретился с председателем Минского городского исполнительного комитета Андреем Шорцем и стороны «пришли к полному взаимопониманию». Акция состоится, однако пройдет с незначительными изменениями.

«Сбор участников шествия пройдет с девяти до десяти утра на площадке у Белгосфилармонии в Минске. Затем мы по пешеходной части дойдем до площади Победы, пройдем через контрольно-пропускные пункты и присоединимся к республиканской акции "Беларусь помнит"», — пояснил он.

7 мая стало известно, что Мингорисполком отказал организаторам «Бессмертного полка» в проведении шествия. Власти объяснили это тем, что «существуют схожие акции: "Беларусь помнит", "Они сражались за Родину", когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны».