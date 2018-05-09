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Терезу Мэй захотели изгнать с доски почета Оксфорда
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Терезу Мэй захотели изгнать с доски почета Оксфорда 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters / Toby Melville
Руководство Оксфордского университета сняло портрет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй со стены, где размещены выдающиеся выпускники факультета географии. Об этом говорится в Twitter учебного заведения.
«Портрет был завешан записками с различными сообщениями, поэтому его сняли», — говорится в твите. При этом отмечается, что портрет появится вновь.
Университетское издание Cherwell отмечает, что незадолго до исчезновения изображения главы британского правительства группа активистов организовала в микроблоге движение NotAllGeographers («Не все географы»), передает РИА Новости. Его представители собирались направить руководству вуза петицию с требованием убрать портрет премьера.
По словам активистов, администрация учебного заведения не посоветовалась со студентами о том, стоит ли включать Мэй в список выдающихся выпускниц. Помимо этого, наличие портрета действующего премьера можно принять за выражение поддержки ее политического курса.
В 1977 году Тереза Мэй окончила Оксфордский университет со степенью бакалавра географии.
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