Армения выбрала Пашиняна

Лидер оппозиции стал премьер-министром Армении , спустя три недели протестов. Владимир Путин уже поздравил Пашиняна с избранием. Почему Москва не вмешивалась в происходящее в Армении?

В Кремле с самого начала протестов в Ереване заявляли, что не будут вмешиваться и это внутреннее дело страны. Это многих удивляло: у России сформировался образ жандарма постсоветского пространства, который готов поддерживать официальные режимы, как бы к ним не относилось население. Теперь же этот образ ломается. Но опасаться Москве было нечего: в армянском обществе нет антироссийских настроений, и было ясно, что армянская оппозиция не против России.

Надана Фридрихсон журналист и политолог «Я допускаю, что даже когда господин Саргсян подал в отставку, он созванивался с Москвой и обсуждал свое решение. И видимо, Москва сказала делать так, как он считает правильным. Я так понимаю, что никакие процессы не вызвали у Москвы серьезного беспокойства, и это понятная логика, потому что, учитывая геополитическое состояние Армении, положение в котором она прибывает, мне кажется довольно странным, если бы там пришел, который бы заявил, что мы полностью разрываем отношения с Москвой и движемся в сторону Евросоюза или НАТО . И мне кажется, это довольно глупое бы было заявление, кто бы ни стал премьер-министром. Я думаю, в Москве это тоже прекрасно понимают. Поэтому как-то сильно переживать, держать руку на пульсе и уж тем более вмешиваться в эти процессы, просто не имело смысла».

В Москве, комментируя аналогичные события в Грузии , на Украине , в Киргизии , обычно высказывались в ключе, что смена власти должна быть законной. А в Армении все именно так и произошло. Некоторые эксперты полагают, что в Москве молчали, оторопев: мирная смена власти в Армении разрушила концепцию о том, что каждая революция является цветной и проплаченной Госдепом

С другой стороны, в российском МИД — глава которого, кстати, тоже имеет армянские корни — наверняка понимали, что аналогий с «Майданом» проводить не стоит. По версии политолога Аркадия Дубнова, вначале в Москве вообще не придавали значения происходящему в Ереване, затем воздерживались от комментариев, поскольку не знали, кто одержит верх. И до сих пор осторожность в отношении Пашиняна остается, считает Аркадий Дубнов

Аркадий Дубнов политолог «Я внимательно посмотрел поздравления, которые направили Пашиняну Путиным и Медведевым: в них лидеры российские ограничиваются лишь пожеланиями сохранения дружественных отношений Армении с Россией и деятельности Армении в составе союзных структур. Но нет ни слова пожелания успеха в построении демократического общества в Армении, в исполнении тех лозунгов и требований, которыми руководствовался протестный электорат. Это само по себе достаточно красноречиво».

Михаила Леонтьева и Но красноречива и реакция Кремля на высказывания ведущих программы на радио « Комсомольская правда Михаила Юрьева . Слова о том, что для подавления протестов нужно утопить страну в крови, что Армения — это обременение для России, и армяне могут «катиться колбаской», вызвали возмущение и в Ереване, и в Союзе армян России. В итоге «Комсомолка» извинилась. А вот как отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Во-первых, эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении. А также они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы, а также братства, которое исторически есть у россиян к армянскому народу. Поэтому в данном случае это были неудачные и неловкие высказывания, на которые не нужно обращать внимания».