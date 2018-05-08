Пашинян рассказал о задачах будущего правительства

Парламент Армении сегодня утверждал кандидатуру нового премьер-министра. Им стал лидер протестного движения Никол Пашинян . Весь день сотни тысяч людей во всей стране празднуют эту победу. Вместе с ними и корреспондент телеканала «МИР 24» Армен Осипянц . Такого ликования не было даже когда под давлением народного движения экс-премьер Серж Саргсян ушел в отставку. Улицы, дороги, дворы и, конечно, главная площадь Республики заполнены сотнями тысяч людей. Они с утра следили за голосованием в парламенте онлайн. Процесс транслировали на экраны.

«Вот наша родина, вот наше солнце, наша свобода. Больше любви, чем здесь, нигде в мире мы не найдем, это счастье! И я очень рад, что сегодня я нахожусь здесь, и у меня есть реальное решение продолжать жить на моей земле», — поделился житель Москвы Давид Нуриджанян.

«Неописуемая радость. Хочется поздравлять и поздравлять весь наш народ с честной победой. Мы верим в господина Пашиняна и уверены, что он оправдает все надежды народа», — рассказала жительница Еревана Гаяне Асмарян. После голосования Никол Пашинян пришел на площадь. На трибуне ему не давали сказать слово, не прекращая обнимать, целовать, фотографироваться. Когда зазвучал национальный гимн, на глазах многих появились слезы.

«С сегодняшнего дня есть только один субъект, который решает, кто должен быть у власти. Это народ Армении. Отныне каждый правитель будет обязан служить народу верой и правдой. В противном случае народ сделает свой шаг, как сделал в апреле 2018 года. Вступая в должность премьер-министра, объявляю: «Служу армянскому народу и Республике Армения», — заявил Пашинян.

США, Ираном и Грузией, Премьером Пашиняна парламент выбрал на специальном заседании. 59 голосов за, 42 против. В выступлении Пашинян рассказал о задачах будущего правительства. Оно будет развивать сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, внедрять новые технологии, обещают установить льготные налоги. Во внешней политике — руководствоваться национальными интересами. «Армения продолжит оставаться членом ЕврАзЭС и ОДКБ. Стратегические союзнические отношения с Россией в числе главных приоритетов. Мы также продолжим углублять связи с Евросоюзом Китаем и Индией», — отметил Пашинян. Пашинян также подчеркнул: в стране не останется монополий, все должны быть равны перед законом. Выборы премьера освящали не только армянские массмедиа, но и около ста представителей иностранных СМИ. За голосованием в парламенте следил и всемирно известный рок-музыкант Серж Танкян , который накануне приехал в Ереван.

«Я приехал поддержать наш народ и я очень рад. Для новой Армении все начинается хорошо. Предстоит многое сделать и надо набраться терпения», — сказал Серж Танкян.

Журналист по профессии Никол Пашинян в политике давно, всегда выступал против власти. В 2008-м участвовал в акциях протеста против фальсификаций на президентских выборах. Его посадили. Два года спустя вышел и стал депутатом. Сегодня в его политической жизни и истории страны открылась новая страница.

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