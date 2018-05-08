Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост «довел» до богохульства

В британской армии процветает дедовщина

Таблоид Daily Mail опубликовал видео, на котором армейский инструктор армии Великобритании издевается над женщиной-новобранцем. Сначала молодой человек заставил девушку войти в небольшой пруд, уровень воды в котором почти достигал ее груди, а затем, крича матом, спрашивал, «кто она», ожидая услышать в ответ «убийца». В какой-то момент девушка заплакала, однако на поведении молодого человека это никак не сказалось.

Тимошенко предстала в образе принцессы Леи

Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook свое фото в образе героини киносаги «Звездные войны» принцессы Леи — на снимке, очевидно, обработанном при помощи фоторедактора, у Тимошенко та же стрижка. В подписи лидер партии «Батькивщина» отметила, что стрижка принцессы — это отсылка к прическам женщин-солдатов, участвовавших в мексиканской революции 1910 года.

«Наши (украинские. — Прим. ред.) войны, правда, не звездные, а национально-освободительные», — объяснила она «смену» образа.

Крымский мост довел украинцев до богохульства

Украинский «Обозреватель» назвал «маразмом» освящение Крымского моста с аэростата. По мнению автора публикации, такой поступок «оккупантов» свидетельствует о «крепчании» упомянутой болезни. «Поиронизировал» он и над другой целью полета — символическим соединением берегов Кубани и Крыма

Что празднует Украина 9 мая

Украинские «Вести» рассказали, во что превратилось 9 мая в стране. По мнению автора, споры о том, когда праздновать День Победы — 8 или 9-го, — а также как называть войну — Великой Отечественной или Второй мировой, — превратились в очередной способ манипуляции сознанием украинцев. Журналист призвал помнить, что в своих нынешних границах Украина обосновалась по результатам обеих войн.