Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна

В Ереване тысячи жителей встретили ликованием назначение Пашиняна

Тысячи человек продолжают прибывать на площадь Республики в центре Еревана в ожидании Никола Пашиняна; его избрание премьер-министром Армении они встретили ликованием.

С утра сторонники Пашиняна начали собираться на площади Республики. К настоящему моменту на площади собрались тысячи сторонников нового главы правительства.

Ближайшие к площади парки — 2750-летия Еревана и сквер Хачкаров — также заполнены сторонниками Пашиняна. Десятки людей размахивают флагами, танцуют и фотографируются друг с другом и на фоне сцены, установленной на площади.

Ближайшие к площади Республики улицы перекрыты автотранспортом. На самой площади дежурят полицейские и пожарные. Кроме этого, на территории площади припарковано множество автомобилей, на которых закреплены флаги Армении. Люди забираются на их крыши.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.