Ещё
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ереване тысячи жителей встретили ликованием назначение Пашиняна 

РИА Новости 53 минуты назад
Тысячи человек продолжают прибывать на площадь Республики в центре Еревана в ожидании Никола Пашиняна; его избрание премьер-министром Армении они встретили ликованием.
С утра сторонники Пашиняна начали собираться на площади Республики. К настоящему моменту на площади собрались тысячи сторонников нового главы правительства.
Ближайшие к площади парки — 2750-летия Еревана и сквер Хачкаров — также заполнены сторонниками Пашиняна. Десятки людей размахивают флагами, танцуют и фотографируются друг с другом и на фоне сцены, установленной на площади.
Ближайшие к площади Республики улицы перекрыты автотранспортом. На самой площади дежурят полицейские и пожарные. Кроме этого, на территории площади припарковано множество автомобилей, на которых закреплены флаги Армении. Люди забираются на их крыши.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
РИА Новости: последние новости
В Германии оценили вероятность военного столкновения Европы и России Пашинян стал премьер-министром Армении В США оценили последствия возможного ядерного удара со стороны России‍
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана226
На «Евровидении» произошло ЧП72
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится301
Астролог предсказал победу Путина и пожалел96
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»469
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
01:00
Воробей раскрыла подробности болезни дочери
Шоу-бизнес
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение