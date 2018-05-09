У лидера компартии Украины нашли пистолет с глушителем

СБУ заявила, что у лидера компартии Украины нашли пистолет и 120 патронов

В ходе обысков у руководителя Коммунистической Партии Украины Петра Симоненко следователи СБУ нашли и изъяли "предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также были обнаружены "агитационные материалы, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти".

Обыски провели в рамках уголовного производства, открытого по признакам насильственного захвата власти, а также государственной измены.

Ранее КПУ заявила, что во вторник утром СБУ провела незаконный обыск по месту жительства лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. Также обыски прошли в офисе партии. КПУ считает, что обыски направлены на срыв празднования Дня Победы 9 мая.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Также предусматривается уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.

При этом в документе не прописаны четко границы его применения.