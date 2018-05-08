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Грузия подаст иск против России
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Грузия подаст иск против России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министерство юстиции Грузии по согласованию с правительством страны подаст иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге по делу грузина Арчила Татунашвили, погибшего в Южной Осетии в феврале этого года, заявила глава Минюста Теа Цулукиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Процесс подготовки иска был начат еще в тот период, когда власти Грузии делали все возможное, добиваясь выдачи останков Татунашвили», — сказала Цулукиани.
Подготовка иска завершится в самые кратчайшие сроки, сообщила она.
«Ответчиком по этому делу, конечно же, будет Российская Федерация», — заявила Теа Цулукиани.
Южная Осетия утверждает, что Арчил Татунашвили погиб при попытке побега — он был задержан вместе с еще двумя грузинами. Грузия возлагает ответственность за случившееся на Россию, которая, как утверждают в Тбилиси, «оккупировала Абхазию и Южную Осетию» и осуществляет там полномасштабный контроль.
Тело Татунашвили было выдано Грузии в марте, спустя почти месяц после кончины.
Четыре года назад Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Грузии, постановив, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека при депортации грузинских граждан в 2006 году.
Кроме того, Грузия судится с Россией в Страсбурге и Гааге еще по нескольким делам, которые касаются войны 2008 года.
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