Ещё
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы» 

Газета.Ru 1 час назад
Участники ультраправой партии "Национальный корпус" пообещали совершить новые нападения на телеканал "Интер", передает "Страна.ua" заявление националистов.
"9 Мая правые из Нацкорпуса начали блокирование телеканала "Интер". Причина — опубликованный в инете фрагмент концерта под названием "День Победы", где ведущие Интера говорят о том, что сейчас "улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников". Они имеют ввиду Бандеру, Шухевича, Коновальца и т.д", — цитирует телеканал заявление националистов в телеграме.
В анонимном послании подчеркивается, что партия проведет новые нападения по "Интеру" без предварительных анонсов. При этом националисты не стали уточнять, почему участники партии решили, что телеканал имел в виду именно Бандеру, Шухевича или Коновальца -в эфире не назывались конкретные имена.
Газета.Ru: последние новости
Волкер выразил уверенность в возвращении Крыма Украине Постпред России: ядерная сделка с Ираном не рухнет Трамп: время и место встречи с Ким Чен Ыном определены
Комментарии80  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов991
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»246
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже25
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине742
Россиянам запретят жарить шашлыки150
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
20:21
«Ашан» подорожает
Компании Личный счет
00:38
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут
Политика
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение