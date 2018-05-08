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России предсказали опосредованную войну
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России предсказали опосредованную войну 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
России и Европе грозит опосредованное военное столкновение, если напряжение продолжит нарастать, заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Марк Йонген в интервью Sputnik Литва.
На вопрос о перспективах отношений Москвы и Евросоюза через 10-15 лет политик ответил, что есть несколько вероятных сценариев, но "в худшем случае" произойдет военное противостояние.
"Есть несколько сценариев, я сейчас не смогу выделить какой-то наиболее вероятный. Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через "посредника". Ключевое слово "Украина", — сказал он. Также, по мнению парламентария, самый лучший сценарий приведет к более тесному альянсу с Россией, но для этого потребуется усиление позиций партий вроде АдГ.
"В лучшем же случае, а именно если партии, подобные АдГ, укрепят свое влияние в Европе и будут участвовать в управлении своими странами, то мы придем к более тесному альянсу с Россией, и тогда мы сможем продолжать наш культурный и торговый обмен без всех этих вредоносных маневров вроде санкций. Но повторю: это зависит от того, как будет выглядеть политический ландшафт здесь, на Западе. Мы работает над тем, чтобы наши отношения развивались по второму пути", — добавил Йонген.
Кроме того, политик посетовал на деградацию дипломатии и дипломатического языка и выразил беспокойство, что в последнее время некоторые страны прибегают к серьезным обвинениям в адрес других государств, не располагая какими-либо доказательствами. Так, депутат согласился, что в международной политике выросла роль провокаций вроде "дела Скрипалей" или мнимой химатаки в сирийской Думе.
"Что касается обвинений в адрес России: мы, "Альтернатива для Германии", очень озабочены тем, что сейчас стало возможно с такой легкостью и на таком высоком уровне бросаться подобными обвинениями — тем самым накаляя отношения и балансируя на краю военного конфликта. Это касается и маневров НАТО на границе с Россией, и всех вытекающих последствий", — заключил он.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Российская сторона приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. В частности, в МИД России не раз подчеркивали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
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