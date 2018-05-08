В Раде предсказали хорошие отношения Украины с РФ

КНДР. Украинский парламентарий выразил уверенность, что отношения Москвы и Киева наладятся. При этом он сравнил сложившуюся ситуацию между двумя государствами с политическими процессами между Южной Кореей

"Я абсолютно уверен в том, что мы (Украина и Россия. — Прим. ред.) все равно придем к миру. Еще две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове. И что? Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу. Да, для этого каждая сторона поступилась какими-то интересами. Да, для этого каждая сторона сделала шаг назад. Вот и все, что нам нужно", — заявил политик в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат посетовал, что на данный момент украинской стороной не предпринимаются никакие действия навстречу улучшения отношений со своим соседом. Рабинович рассказал, что призывал депутатов Рады вести диалог с Государственной Думой , создавать рабочую комиссию и "просто сесть за стол и посмотреть друг другу в глаза", но его предложения были встречены отказом.

Парламентарий также усомнился в логичности заявлений Киева об изолировании Москвы при увеличении торгового оборота с российской стороной.

"Мне кажется, что они больные, потому что рассказывать сегодня о том, что мы изолируем Россию, увеличивая вдвое с ней обороты торговые, могут только люди абсолютно больные либо тупые", — заключил он.

Украина неоднократно обвиняла Россию в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе.

Однако российское руководство отвергает подобные заявления и подчеркивает, что жители Крымского полуострова воссоединились с исторической родиной и проголосовали за это в соответствии с международным правом и Уставом. Кроме того, власти отмечают, что Россия не является стороной украинского конфликта.