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Правящая партия Армении согласилась избрать Пашиняна премьером
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Правящая партия Армении согласилась избрать Пашиняна премьером 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Правящая Республиканская партия Армении (РПА) изберет лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны, передает РИА "Новости" слова вице-спикера парламента и члена исполнительного органа РПА Эдуарда Шармазанова.
"Мы поможем необходимыми голосами избранию кандидата, выдвинутого третью состава парламента, в данном случае Пашиняна. Решением партии и фракции наши депутаты проголосуют за него", — сказал Шармазанов.
Политик не стал уточнять, какое количество партийцев проголосует за оппозиционера.
Ранее РПА заявила о готовности уйти в оппозицию, если Пашинян будет избран премьером. Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян, подчеркнул, что нет гарантии того, где будет политическая сила после выборов нового премьера.
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