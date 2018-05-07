Правящая партия Армении согласилась избрать Пашиняна премьером

"Мы поможем необходимыми голосами избранию кандидата, выдвинутого третью состава парламента, в данном случае Пашиняна. Решением партии и фракции наши депутаты проголосуют за него", — сказал Шармазанов.

Политик не стал уточнять, какое количество партийцев проголосует за оппозиционера.