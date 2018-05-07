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На выборах в Ливане победила «Хезболла»
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На выборах в Ливане победила «Хезболла» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Первые за девять лет парламентские выборы в Ливане показали популярность достаточно радикальной партии «Хезболла», которая совместно со сторонниками получит более 65 из 128 мест в законодательном органе.
Результат позволит партии, следуя особенностям политики Ливана, наложить вето на любой закон, который предложат в парламенте.
Голосование проходило с соблюдением строгих мер безопасности. Явка на выборах, в которых имели право принять участие 3,6 миллиона граждан, составила 49,2%. Списки кандидатов от «Хезболлы» и «Амаль», по неофициальным данным, одержали победу во всех трёх округах южного Ливана, где их позиции традиционно сильны.
Партия «Движение Будущего», во главе которой стоит премьер-министр Саад Харири, также проходит в парламент и становится при этом самой крупной политической силой среди ливанских мусульман-суннитов. Следует учесть, что поскольку премьер-министром в Ливане по традиционной системе разделения властей должен быть суннит, то Харири имеет большие шансы вновь возглавить правительство.
К Ливану на сегодняшний день в значительной степени приковано внимание западных стран, поскольку государство считается крайне нестабильным из-за сочетания разнообразных этнических групп и конфессий. Угрозу, в частности, представляет наличие в стране почти одного миллиона беженцев, в том числе из Сирии.
Министр образования Израиля Нафтали Беннетт, комментируя результаты выборов, отметил: «Они лишь укрепили отношение, которое у нас было в течение некоторого времени: „Хезболла“ — это и есть весь Ливан».
Напомним, «Хезболла» является военизированной организацией, выступающей за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Организация пользуется финансовой поддержкой Тегерана. В России «Хезболла» считается легальной общественно-политической организацией. В США к «Хезболле» применены санкции и группировка признана террористической организацией.
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