На выборах в Ливане победила «Хезболла»

Первые за девять лет парламентские выборы в Ливане показали популярность достаточно радикальной партии «Хезболла» , которая совместно со сторонниками получит более 65 из 128 мест в законодательном органе.

Результат позволит партии, следуя особенностям политики Ливана, наложить вето на любой закон, который предложат в парламенте.

Голосование проходило с соблюдением строгих мер безопасности. Явка на выборах, в которых имели право принять участие 3,6 миллиона граждан, составила 49,2%. Списки кандидатов от «Хезболлы» и «Амаль», по неофициальным данным, одержали победу во всех трёх округах южного Ливана, где их позиции традиционно сильны.

Партия «Движение Будущего», во главе которой стоит премьер-министр Саад Харири , также проходит в парламент и становится при этом самой крупной политической силой среди ливанских мусульман-суннитов. Следует учесть, что поскольку премьер-министром в Ливане по традиционной системе разделения властей должен быть суннит, то Харири имеет большие шансы вновь возглавить правительство.

К Ливану на сегодняшний день в значительной степени приковано внимание западных стран, поскольку государство считается крайне нестабильным из-за сочетания разнообразных этнических групп и конфессий. Угрозу, в частности, представляет наличие в стране почти одного миллиона беженцев, в том числе из Сирии

Министр образования Израиля Нафтали Беннетт, комментируя результаты выборов, отметил: «Они лишь укрепили отношение, которое у нас было в течение некоторого времени: „Хезболла“ — это и есть весь Ливан».