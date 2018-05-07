Фотограф разденет на улице тысячи людей ради скандального фестиваля

Туник приедет в Австралию , чтобы провести скандальный фестиваль Provocaré. По задумке, тысячи голых людей должны в течение двух дней в июле выходить на Чапел-стрит для серии снимков.

Фотограф призвал к участию в акции моделей старше 18 лет «любой формы, любого размера, любой национальности».

В 2001 году Туник провел в Мельбурне аналогичную акцию. Тогда пять тысяч обнаженных людей сфотографировались на мосту Принсес. В 2010 году он сделал снимок тысяч голых людей у подножия Сиднейского оперного театра.