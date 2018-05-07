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Фотограф разденет на улице тысячи людей
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Фотограф разденет на улице тысячи людей ради скандального фестиваля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lieven Van Assche / Getty Images
Американский фотохудожник Спенсер Туник запланировал масштабную акцию на улицах Мельбурна. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает The Guardian.
Туник приедет в Австралию, чтобы провести скандальный фестиваль Provocaré. По задумке, тысячи голых людей должны в течение двух дней в июле выходить на Чапел-стрит для серии снимков.
Фотограф призвал к участию в акции моделей старше 18 лет «любой формы, любого размера, любой национальности».
В 2001 году Туник провел в Мельбурне аналогичную акцию. Тогда пять тысяч обнаженных людей сфотографировались на мосту Принсес. В 2010 году он сделал снимок тысяч голых людей у подножия Сиднейского оперного театра.
Самая большая фотосессия Туника состоялась в 2007 году в Мехико: ему позировали 18 тысяч человек. Большие проекты ему доводилось осуществлять в Барселоне (семь тысяч человек), Кливленде (2,7 тысячи), Амстердаме (две тысячи), Ньюкасле (1,7 тысячи), Каракасе (1,5 тысячи). Также в 2007 году Туник организовал акцию, в рамках которой 600 добровольцев поднялись на один из альпийских ледников. Люди позировали обнаженными при температуре около 10 градусов по Цельсию.
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