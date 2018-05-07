МИД РФ рекомендует россиянам в Ереване избегать 8 мая мест массового скопления людей 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. МИД РФ в связи с возможным усилением во вторник протестной активности в Ереване рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей. Соответствующее сообщение распространил в понедельник Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
"8 мая не исключено усиление протестной активности в г. Ереван, в том числе в районе здания Национального собрания/ Парламента, — говорится в записи на странице департамента в Twitter. — Ожидаются сбои в работе общественного транспорта; рекомендуется избегать мест массового скопления людей".
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Карен Карапетян. 1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, после чего он призвал своих сторонников возобновить масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно пройти 8 мая.