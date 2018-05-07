МИД РФ рекомендует россиянам в Ереване избегать 8 мая мест массового скопления людей

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. МИД РФ в связи с возможным усилением во вторник протестной активности в Ереване рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей. Соответствующее сообщение распространил в понедельник Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"8 мая не исключено усиление протестной активности в г. Ереван, в том числе в районе здания Национального собрания/ Парламента, — говорится в записи на странице департамента в Twitter. — Ожидаются сбои в работе общественного транспорта; рекомендуется избегать мест массового скопления людей".