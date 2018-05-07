Ещё
МИД РФ рекомендует россиянам в Ереване избегать 8 мая мест массового скопления людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ рекомендует россиянам в Ереване избегать 8 мая мест массового скопления людей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. МИД РФ в связи с возможным усилением во вторник протестной активности в Ереване рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей. Соответствующее сообщение распространил в понедельник Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
"8 мая не исключено усиление протестной активности в г. Ереван, в том числе в районе здания Национального собрания/ Парламента, — говорится в записи на странице департамента в Twitter. — Ожидаются сбои в работе общественного транспорта; рекомендуется избегать мест массового скопления людей".
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Карен Карапетян. 1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, после чего он призвал своих сторонников возобновить масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно пройти 8 мая.
ТАСС: последние новости
Замглавы социал-демократов ФРГ: экономические санкции против РФ не достигли своей цели СМИ: семь голландских компаний находятся под подозрением в нарушении санкций против РФ Сенатор Джон Маккейн заявил, что не знает, сколько ему осталось жить с опухолью мозга
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать208
Путин выдвинул кандидатуру премьера1110
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели393
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Гости инаугурации и новый лимузин Путина827
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение