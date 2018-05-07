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Умер Пьер Риссьен
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Умер Пьер Риссьен 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Twitter
В возрасте 81 года умер французский режиссер и продюсер Пьер Риссьен, сообщает The Hollywood Reporter.
Пьер Риссьен скончался в результате множественных заболеваний. В последние дни жизни он готовился к участию в Каннском кинофестивале с отреставрированной версией своей картины Cinq et la peau (1982). Фильм должны показать в программе "Каннская классика".
Риссьен больше прославился своей продюсерской, чем режиссерской работой, и занимался поиском талантов. Благодаря его активному участию в составлении программ международных кинофестивалей в последние полвека, в частности, своего зрителя нашли фильмы Клинта Иствуда и Мартина Скорсезе.
Впервые на Каннском кинофестивале Риссьен появился в середине шестидесятых и выделялся на красной дорожке своей внушительной фигурой и презрением к дресс-коду: вместо официальных костюмов он надевал футболки, купленные в путешествиях.
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