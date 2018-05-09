В Луганске прошел Парад Победы

Военный парад, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на главной площади Луганска , передает корреспондент РИА Новости

"В этот знаменательный день я, в первую очередь, хотел бы обратиться к ветеранам Великой Отечественной войны. Уважаемые ветераны, обещаю, что ваш подвиг и жертвы, положенные на алтарь Великой Победы, всегда будут помнить и чтить на нашей земле. Мы никогда не забудем убитых и замученных героев войны, ценою жизни которых был остановлен фашизм, и мы будет отстаивать правду о войне вопреки тем, кто умышленно пытается переписать историю", — обратился и.о. главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник к ветеранам.

Пасечник подчеркнул, что "ни одна армия не сможет победить" народ республики, и ни одно оружие не испугает солдата республики. По данным Народной милиции, в параде приняли участие 56 единиц военного вооружения и техники и более 1 тысячи человек личного состава. Военный парад принимал Пасечник, командовал им командир оперативно-тактического объединения ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко.

"Личный состав Народной милиции ЛНР и военная техника прошли так, как и было запланировано — без сучка и задоринки. Все прошло на высшем уровне, без происшествий, недаром наши военные целый месяц ежедневно старались, чтобы это было красочно и красиво. Уверен, наши военнослужащие шли не хуже, чем на самом главном параде в Москве", — заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что парад военной техники и вооружения возглавлял танк Т-34, который был восстановлен после артобстрела со стороны украинских силовиков 17 апреля. После этого жители Луганска прошли шествием "Бессмертного полка" с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственниками и портретами погибших ополченцев. Возглавлял колонну "Бессмертного полка" и.о. главы ЛНР, который нес портрет своего деда.