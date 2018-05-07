Ещё
Умер Эрманно Ольми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

СМИ: в Италии умер обладатель «Золотой пальмовой ветви» режиссер Эрманно Ольми 

ТАСС 45 минут назад
Фото: EPA
Известный итальянский режиссер Эрманно Ольми скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает в понедельник агентство ANSA.
Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля за ленту "Дерево для башмаков" (L'Albero degli zoccoli, 1978), а также "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за "Легенду о святом пропойце" (La Leggenda del santo bevitore, 1988) известен своим самобытным стилем повествования. Его можно охарактеризовать как притча.
Мастер, несмотря на тяжелую болезнь, много работал. Его последняя полнометражная картина "Вернутся зеленые луга" (Tornerrano i prati, 2014) повествует о трагических для итальянцев событиях Первой мировой войны. Режиссер многократно становился лауреатом итальянских кинопремий, включая David di Donatello.
ТАСС: последние новости
СМИ: семь голландских компаний находятся под подозрением в нарушении санкций против РФ Сенатор Джон Маккейн заявил, что не знает, сколько ему осталось жить с опухолью мозга Меркель приедет в Сочи с рабочим визитом 18 мая
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели228
LIVE: Инаугурация президента России431
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»124
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев50
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой957
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение