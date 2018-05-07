Умер Эрманно Ольми

СМИ: в Италии умер обладатель «Золотой пальмовой ветви» режиссер Эрманно Ольми

Известный итальянский режиссер Эрманно Ольми скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает в понедельник агентство ANSA.

Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля за ленту "Дерево для башмаков" (L'Albero degli zoccoli, 1978), а также "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за "Легенду о святом пропойце" (La Leggenda del santo bevitore, 1988) известен своим самобытным стилем повествования. Его можно охарактеризовать как притча.

Мастер, несмотря на тяжелую болезнь, много работал. Его последняя полнометражная картина "Вернутся зеленые луга" (Tornerrano i prati, 2014) повествует о трагических для итальянцев событиях Первой мировой войны. Режиссер многократно становился лауреатом итальянских кинопремий, включая David di Donatello.