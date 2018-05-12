Трамп готов объявить об окончании Корейской войны

Вашингтон изучает возможность того, что в заявлении будут содержаться конкретные договоренности по денуклеаризации, а также объявление об окончании Корейской войны, передает ТАСС со ссылкой на «Никкэй».

Кроме того, в заявлении могут указать срок завершения денуклеаризации КНДР — 2020 год.

Напомним, по итогам встречи на высшем уровне КНДР и Южная Корея подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. Сообщалось также, что страны договорились до конца 2018 года объявить об окончании Корейской войны.