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Трамп готов объявить об окончании Корейской войны
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Трамп готов объявить об окончании Корейской войны 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Reuters
По итогам встречи главы американского государства Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына США хотят подписать совместное заявление, сообщают источники в Белом доме.
Вашингтон изучает возможность того, что в заявлении будут содержаться конкретные договоренности по денуклеаризации, а также объявление об окончании Корейской войны, передает ТАСС со ссылкой на «Никкэй».
Кроме того, в заявлении могут указать срок завершения денуклеаризации КНДР — 2020 год.
Напомним, по итогам встречи на высшем уровне КНДР и Южная Корея подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. Сообщалось также, что страны договорились до конца 2018 года объявить об окончании Корейской войны.
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