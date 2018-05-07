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Хантсман примет участие в ПМЭФ
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Хантсман примет участие в ПМЭФ 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Посол США в России Джон Хантсман примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и выступит на круглом столе, он также отправил американским компаниям письма, в которых поощряет участие в мероприятии, рассказал в интервью РИА Новости президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"У нас довольно традиционная программа на форуме, и главное мероприятие, которое мы организуем, — это деловой круглый стол "Россия-США". Мы планируем, что он пройдет утром в день пленарного заседания", — сказал Родзянко в преддверии ПМЭФ.
"Сегодня уже становится понятной группа выступающих, в том числе свое участие подтвердил посол США. Он выступит с приветственным словом и будет присутствовать при обсуждении", — продолжил он.
Родзянко пояснил, что посол возглавит государственную делегацию на форуме, каждая американская компания также формирует свою отдельную делегацию — все вместе они собираются на круглом столе.
"Это уже пятый ПМЭФ для меня, и это первый случай за все мое время, когда американский посол у нас выступает. В прошлом году он только присутствовал на нашем мероприятии. Поэтому появляются проблески надежды, хотя и в сложной геополитической обстановке", — отметил собеседник агентства.
"Я знаю, что посол США направил письма, где он поощряет участие компаний в ПМЭФ. Это очень хороший знак, и это действительно важно. Делегации будут от очень многих компаний, вопрос лишь в их уровне" — сказал Родзянко.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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